Эстония начала возводить временные заграждения на границе с Россией
Foto: Sputnik/Scanpix

На сухопутной границе Эстонии с Россией начались работы по возведению временных заграждений, заявил в субботу, 20 ноября, начальник оперативного штаба Восточной префектуры Урмас Эльм. В первую очередь заграждения установят в Нарве на северо-востоке страны и на берегах реки Пиуза на юго-востоке республики, потвердил заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На границе планируется установить высокотехнологичное оборудование, в частности, электронную охранную систему. Кроме того, здесь будут использоваться беспилотники и любое пересечение будет фиксироваться сенсорами, предупреждают власти Эстонии. На протяжении примерно 90 км границы также предполагается строительство забора высотой 2,5 м.

Возведение границы в ускоренном темпе

На эстонской стороне уже обустроено около 25 км границы и ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 км. Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 км. Из них 76 км проходят по реке Нарва и еще 127 км — по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах. Поэтому власти считают необходимым возвести пограничную инфраструктуру лишь на протяжении 115 км.

В связи со строительными работами в приграничных с Россией районах страны до 26 ноября запрещены полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время между странами юридически оформленной границы нет. Пограничный договор между МИД двух стран был подписан в 2014 году, но до сих пор не ратифицирован.

Утвержденный ранее план предполагал завершение строительства границы с Россией к 2026 году. Однако работы по возведению временных ограждений ведутся в ускоренном темпе в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.

Месть Лукашенко за санкции ЕС

За последние полгода страны Евросоюза, в первую очередь, Польша, Литва и Латвия отмечают увеличившийся поток мигрантов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию ЕС. Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в стремлении целенаправленно создать хаос у границ Евросоюза в отместку за введенные против Минска европейские санкции.

В очередной раз ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда с белорусской стороны к ней подошли несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока. С тех пор они продолжают предпринимать попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, используя слезоточивый газ и ослепляя их лазерами. В ответ польские пограничники применяют водометы.

В субботу, 20 ноября, погранслужба Польши сообщила о 195 попытках мигрантов прорваться через границу за сутки. По данным пограничников, самая большая группа насчитывала до 200 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Латвия Александр Лукашенко Беларусь Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе