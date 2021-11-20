Эстония начала возводить временные заграждения на границе с Россией

На сухопутной границе Эстонии с Россией начались работы по возведению временных заграждений, заявил в субботу, 20 ноября, начальник оперативного штаба Восточной префектуры Урмас Эльм. В первую очередь заграждения установят в Нарве на северо-востоке страны и на берегах реки Пиуза на юго-востоке республики, потвердил заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев.

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На границе планируется установить высокотехнологичное оборудование, в частности, электронную охранную систему. Кроме того, здесь будут использоваться беспилотники и любое пересечение будет фиксироваться сенсорами, предупреждают власти Эстонии. На протяжении примерно 90 км границы также предполагается строительство забора высотой 2,5 м.

Возведение границы в ускоренном темпе

На эстонской стороне уже обустроено около 25 км границы и ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 км. Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 км. Из них 76 км проходят по реке Нарва и еще 127 км — по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах. Поэтому власти считают необходимым возвести пограничную инфраструктуру лишь на протяжении 115 км.

В связи со строительными работами в приграничных с Россией районах страны до 26 ноября запрещены полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время между странами юридически оформленной границы нет. Пограничный договор между МИД двух стран был подписан в 2014 году, но до сих пор не ратифицирован.

Утвержденный ранее план предполагал завершение строительства границы с Россией к 2026 году. Однако работы по возведению временных ограждений ведутся в ускоренном темпе в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.

Месть Лукашенко за санкции ЕС

За последние полгода страны Евросоюза, в первую очередь, Польша, Литва и Латвия отмечают увеличившийся поток мигрантов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию ЕС. Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в стремлении целенаправленно создать хаос у границ Евросоюза в отместку за введенные против Минска европейские санкции.

В очередной раз ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда с белорусской стороны к ней подошли несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока. С тех пор они продолжают предпринимать попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, используя слезоточивый газ и ослепляя их лазерами. В ответ польские пограничники применяют водометы.

В субботу, 20 ноября, погранслужба Польши сообщила о 195 попытках мигрантов прорваться через границу за сутки. По данным пограничников, самая большая группа насчитывала до 200 человек.