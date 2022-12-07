Эстония не может больше принимать беженцев из Украины

Эстония не в состоянии помогать вновь прибывающим беженцам из Украины на том же уровне, что и раньше, и просит Финляндию увеличить прием. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью местному русскоязычному Радио 4 (Raadio 4), обнародованном во вторник, 6 декабря.

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"Если посмотреть, как Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру и пытается сделать жизнь в Украине совершенно невозможной, то все склоняются к тому, что будет следующая волна беженцев", — констатировала Каллас, добавив, что — если исходить из статистики — пока очередного наплыва не произошло.

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Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, опасаясь новой волны украинских беженцев. Комментируя ситуацию, Кая Каллас указала, что в стране ощущается нехватка жилья и рабочих мест, что затрудняет прием беженцев.

"Мы говорили с Финляндией, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам из Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше", — отметила эстонский премьер.

По ее словам, Таллинн направляет помощь Украине, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру на местах, сделать так, чтобы жители не должны были уезжать.

В Эстонии — свыше 58 тысяч беженцев из Украины



Как передавало 30 сентября Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), всего с конца февраля в Эстонию въехали 104 856 беженцев из Украины. Из них 58 225 остались в стране. Численность населения Эстонии по состоянию на 1 января 2022 года, по данным департамента статистики, составляла 1 331 796 человек.



ФРГ ждет нового наплыва беженцев



Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер в интервью телеканалу Sky News 4 декабря также говорил, что федеральное правительство ожидает увеличения числа беженцев из Украины в ФРГ в ближайшие недели.

По данным МВД ФРГ, с начала войны в Германию приехало более миллиона украинцев — это один из самых высоких показателей в Европе. По подсчетам издания Bild am Sonntag, больше беженцев приняла лишь Польша (1,5 млн человек).