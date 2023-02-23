Банк Эстонии передал Центробанку Украины 140 550 евро от продажи посвященных воюющей стране монет. Как уточняет ERR, это уже второй такой транш — всего эстонское ведомство передало партнерам в Киеве почти полмиллиона евро.

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Монета номиналом 2 евро с девушкой, защищающей птицу, и надписью "Слава Украине" стала доступной для коллекционеров летом прошлого года. Тогда Банк Эстонии выставил на продажу 40 тысяч монетных карт по цене 18 евро.

В конце ноября два миллиона монет выпустили в обращение. "Важно, чтобы символика Украины, которая борется за свободу и европейские ценности, дошла до людей по всей Европе", — заявил глава ведомства Мадис Мюллер.

Foto: Eesti Pank

Всего с лета приобрели более 35 тысяч экземпляров, их купили жители более 50 стран, в том числе Латвии, Германии, Франции, Испании, Словакии, Украины, Финляндии, США и Италии.

Дизайн монеты создала беженка из Харькова Дария Титова, она учится в Эстонской художественной академии.

Свои посвященные Украине монеты выпустили также в Латвии и Литве.