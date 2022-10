Эстония передала ВСУ дроны, которые летом пытались вывезти из страны для российской армии

Эстония передала украинским военным дроны, которые в июле этого года 43-летний Владимир Шилов пытался вывезти из страны для российской армии. Об этом со ссылкой на посольство Украины в Эстонии сообщает портал "Новая газета. Европа".

Remember an Estonian-Russian dual citizen who tried to bring drones for Russian army? Besides arresting him, @kaitsepolitsei withdrew drones the man have bought and donated them to 🇺🇦 Ukrainian army 😎 @GeneralStaffUA @DefenceU pic.twitter.com/QIbA332CVD