Эстония передала ВСУ дроны, которые летом пытались вывезти из страны для российской армии

Эстония передала украинским военным дроны, которые в июле этого года 43-летний Владимир Шилов пытался вывезти из страны для российской армии. Об этом со ссылкой на посольство Украины в Эстонии сообщает портал "Новая газета. Европа".

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Remember an Estonian-Russian dual citizen who tried to bring drones for Russian army? Besides arresting him, @kaitsepolitsei withdrew drones the man have bought and donated them to 🇺🇦 Ukrainian army 😎 @GeneralStaffUA @DefenceU pic.twitter.com/QIbA332CVD — Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) October 3, 2022

"Помните эстонско-российского гражданина с двойным гражданством, который пытался провезти беспилотники для российской армии? Помимо его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии", — сказано в заявлении посольства.

В эстонской полиции подтвердили эту информацию. В службе сообщили, что "беспилотники все-таки добрались до Украины", но с правильной стороны фронта.

В июле суд в Таллине приговорил к четырем месяцам тюрьмы жителя Псковской области Владимира Шилова, которого задержали при попытке привезти в Россию из Эстонии дроны, предназначавшиеся для российской армии. Его признали виновным в заведомом и непосредственном содействии акту агрессии иностранного государства.

Шилов — гражданин Эстонии. Мужчину задержали на погранпереходе Койдула, в его машине нашли дроны. Выяснилось, что ранее Шилов на своей странице во "ВКонтакте" объявил сбор средств на покупку квадрокоптеров: он планировал отправить их на нужды российской армии. Всего мужчине удалось купить три дрона DJI Mini 2.