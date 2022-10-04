Эстония передала ВСУ дроны, которые летом пытались вывезти из страны для российской армии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Эстония передала украинским военным дроны, которые в июле этого года 43-летний Владимир Шилов пытался вывезти из страны для российской армии. Об этом со ссылкой на посольство Украины в Эстонии сообщает портал "Новая газета. Европа".

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"Помните эстонско-российского гражданина с двойным гражданством, который пытался провезти беспилотники для российской армии? Помимо его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии", — сказано в заявлении посольства.

В эстонской полиции подтвердили эту информацию. В службе сообщили, что "беспилотники все-таки добрались до Украины", но с правильной стороны фронта.

В июле суд в Таллине приговорил к четырем месяцам тюрьмы жителя Псковской области Владимира Шилова, которого задержали при попытке привезти в Россию из Эстонии дроны, предназначавшиеся для российской армии. Его признали виновным в заведомом и непосредственном содействии акту агрессии иностранного государства.

Шилов — гражданин Эстонии. Мужчину задержали на погранпереходе Койдула, в его машине нашли дроны. Выяснилось, что ранее Шилов на своей странице во "ВКонтакте" объявил сбор средств на покупку квадрокоптеров: он планировал отправить их на нужды российской армии. Всего мужчине удалось купить три дрона DJI Mini 2.

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