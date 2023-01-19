Правительство Эстонии одобрило пакет военной помощи для Украины на сумму 113 млн евро, он будет крупнейшим за 11 месяцев войны. В частности, Таллин передаст Киеву гаубицы, боеприпасы, машины поддержки артиллерийских частей и гранатометы, пишет ERR.

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"Если падет Украина, окажется под угрозой свобода и в остальном мире. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех государств, в том числе Эстонии", — цитируется заявление премьер-министра Каи Каллас в распространенном 19 января пресс-релизе. Она также повторила высказанную ранее мысль, что европейцы платят цену за эту войну в евро, а украинцы — своими жизнями.

Министр обороны Ханно Певкур отметил, что Эстонии важно показать пример для других стран и мотивировать их поставлять вооружение Киеву. "Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы удерживать инициативу и противостоять России, которая готовится восстановить свою военную силу. Самые тяжелые бои еще впереди", — заявил глава военного ведомства.

В правительстве Эстонии отметили, что передача оружия и боеприпасов Украине не снизит обороноспособность страны. На смену пожертвованному оружию вскоре придут самоходные установки из Кореи, безопасность обеспечивают и размещенные на территории Эстонии реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ранее власти Эстонии передали Украине, в частности, комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые мины и гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухпайки. В партнерстве с другими странами Эстония направила в Украину три полевых госпиталя (два совместно с Германией, один вместе с Нидерландами и Норвегией) на общую сумму 22,8 млн евро.

Эстонское правительство заявило, что с учетом одобренного сегодня пакета помощи общий объем военной поддержки Киева со стороны Таллина составит 370 млн евро (это немногим более 1% ВВП страны). Кабинет министров запросит компенсацию понесенных расходов из Европейского фонда мира.