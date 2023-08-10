Эстония отправит украинской армии 150 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, говорится в пресс-релизе министерства обороны страны. Соответствующее предложение главы ведомства сегодня одобрило эстонское правительство.

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"Необходимо поддержать Украину против продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации. Мы снова нашли возможность для Эстонии протянуть руку помощи", — сказал министр обороны Ханно Певкур.

В своем заявлении ведомство напомнило, что Эстония уже передала Украине противотанковые управляемые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины и гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.

По данным Кильского института мировой экономики, к концу мая 2023 года Таллин пообещал передать или уже передал Киеву военную помощь в размере 421 млн евро. Объем поддержки составил 1,23% ВВП Эстонии, по этому показателю страна находится на первом месте в мире (Латвия — на втором, Литва — на третьем).