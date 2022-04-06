Эстония: полиция безопасности задержала руководителей филиала "Спутника"
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Сотрудники КаПо (эстонской Полиции безопасности) задержали Елену Черышеву (43) и Мати-Дмитрия Терестала (50), которые подозреваются в преступлении против мира, а точнее в нарушении международных санкций.

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Согласно материалам, собранным по возбужденному в прошлом году уголовному делу, имеется основание подозревать, что Елена и Мати-Дмитрий через портал Sputnik Meedia создали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовому ресурсу стоимостью более 350 000 евро. Согласно подозрению, деньги для этого поступили от Российской Федерации. Кроме этого, они продолжали поддерживать работу портала и после санкции, введенной Европейским союзом 1-го марта 2022 г. Подозрение предъявлено по статье 931 Пенитенциарного кодекса.

Ведущий государственный прокурор Таави Перн пояснил, что уголовное дело возбуждено в связи с подозрением в финансовых связях, запрещенных международными санкциями. "Европейский союз ввел международные санкции в связи с преступлениями, совершенными против украинского государства и народа. Нарушая санкции, совершается преступление против мира".

"В этом уголовном производстве мы не даем оценки содержимому, опубликованному на этом портале", — добавил Перн.

"Международные санкции являются важным инструментом для восстановления мира, нарушать котороый против Украины Россия начала уже в 2014-м году", сказал руководитель бюро Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп. "К сожалению, уже более месяца Россия и ее армия зашла еще дальше и кроме преступлений против мира совершила и преступления против человечности и военные преступления".

Расследование преступлений против мира, в том числе нарушения санкций, и сбор данных о них является приоритетом для эстонского государства. "Мы относимся по всей строгости закона к расследованию преступлений против мира и делаем все от нас зависящее, чтобы предварительное следствие основательно и как можно эффективнее было доведено до конца", — сказал Пуусепп.

Производство по уголовному делу ведет Полиция безопасности под руководством Государственной прокуратуры.

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