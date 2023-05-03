Эстония: полиция запретила проведение 9 мая публичных собраний, поддерживающих агрессию

Полиция приняла решение запретить с 5 по 9 мая в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа организацию проведения публичных собраний, если есть основания полагать, что такие мероприятия могут при использовании символики государства-агрессора спровоцировать вражду.

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По словам руководителя Ида-Харьюского полицейского отделения Рогера Кумма, наибольшее количество случаев использования символики государства-агрессора полиция зарегистрировала в прошлом году именно 9 мая, около 200 случаев.

"Символам, которые носят сейчас совершающие военные преступления солдаты России, нет места в свободной Эстонии, за последние годы это было неоднократно подтверждено и судом", — сказал Кумм.

В этом году полиция запрещает проведение 9 мая и в преддверии этой даты публичные собрания с вероятным использованием враждебной символики, поскольку это может повлечь за собой серьезные правонарушения и конфликты.

"Запрещается проводить демонстрации, собираться и выступать с речами, пропагандирующими войну, и поддерживать символами, словами и действиями военные преступления путинского режима в Украине", — разъяснил Кумм. На сегодня ни одного такого собрания зарегистрировано не было.

Организация проведения запрещенного публичного собрания наказуема денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года. Полиция будет задерживать лиц, агитирующих принимать участие в запрещенном собрании или иным способом оказывающих помощь в его проведении.

"Также, чтобы незамедлительно выявлять такие случаи и предотвращать проявления вражды, мы отслеживаем происходящее в интернете и особенно в социальных сетях", — сказал руководитель полицейского отделения.