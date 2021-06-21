Эстония пожертвует нуждающимся странам 900 000 доз вакцины от Covid-19

Правительство приняло решение, что Эстония пожертвует 900 000 оставшихся доз вакцины AstraZeneca нуждающимся в ней странам.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

400 000 доз Эстония передаст нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи через созданную ВОЗ всемирную сеть по распределению вакцин COVAX, а остальные — на двусторонней основе странам-участникам Восточного партнерства.

В рамках помощи странам Восточного партнерства по 100 000 доз получат Украина, Грузия, Молдова. По 50 000 доз будет отправлено в Азербайджан и Армению.

Дополнительно Эстония направит 100 000 доз препарата AstraZeneca в распоряжение Министерства обороны Украины.

Вопросами пожертвования вакцин занимаются совместно министерства социальных дел, обороны и иностранных дел, а также Департамент здоровья.