Эстония прекращает выдачу рабочих виз и ВНЖ для граждан РФ и Беларуси

Правительство Эстонии одобрило санкцию, которая ограничивает возможность для граждан России и Беларуси работать или заниматься предпринимательством в Эстонии, а также приостанавливает выдачу соответствующих виз и разрешений на жительство.

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Министр внутренних дел Кристиан Яани отметил, что новая санкция - дополнительный шаг с тем, чтобы избежать противоречия, когда международными и государственными санкциями ограничиваются экономика и инвестиции России и Беларуси, но в то же время гражданам этих стран выдаются виды на жительство в Эстонии для работы и ведения бизнеса.

"Нам нужно решительно ограничить возможности граждан этих двух стран прибывать в Эстонию и селиться здесь", - отметил он.

Имеющиеся разрешения на жительство, а также основания для пребывания и работы в Эстонии государство недействующими признавать не будет. При их наличии человек сможет, согласно закону, ходатайствовать об их продлении или изменении основания для пребывания в Эстонии.

Гражданин России или Беларуси может на основании уже выданного для работы вида на жительство ходатайствовать о повторном виде, чтобы работать у другого работодателя. Если не выполнены требования закона, или человек нарушал законы Эстонии, то он теряет право на пребывание в Эстонии. Например, вид на жительство признается недействующим, если человек занимался разжиганием национальной, расовой, религиозной или политической розни, призывал к насилию, или совершил преступление.

В Эстонию можно по-прежнему приезжать в рамках семейной миграции или по гуманитарным соображениям.