Эстония прекращает выдачу виз гражданам России и Беларуси
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс на пресс-конференции 10 марта заявила, что в связи с незаконным вторжением российских войск на территорию Украины правительство Эстонии приостановливает выдачу виз гражданам РФ и Беларуси, которая оказывает России поддержку в военном конфликте.

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"Сейчас у нас в планах временно остановить выдачу виз категорий "С" и "D" гражданам Российской Федерации. Это касается прежде всего выдачи новых виз на срок до тех пор, пока не закончится военная деятельность России в Украине", — сообщила Лийметс.

"Кроме того, сейчас у нас нет технической возможности взимать государственную пошлину, поэтому мы и физически не можем организовать выдачу виз. Это касается всех наших консульских представительств на территории России. Однако исключение будет сделано для тех граждан, у которых в Эстонии живут члены семьи, для тех, кто хочет посетить нашу страну по гуманитарным причинам или же навестить, например, больного родственника", — добавила министр, отметив, что выдача туристических виз в Эстонию временно остановлена.

Ранее, вечером 24 февраля, аналогичное решение о приостановке выдачи виз гражданам России приняли власти Латвии, Литвы и Чехии.

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