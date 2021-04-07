Эстония прекратила прививать вакциной от AstraZeneca людей до 60 лет
Foto: TASS/Scanpix/LETA

в Эстонии прекратили прививать людей моложе 60 лет вакциной от коронавируса производства AstraZeneca. При этом люди, которые уже получили первую дозу этой вакцины, завершат вакцинацию этм же препаратом, сообщает портал rus.delfi.ee.

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Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике приняла решение, что уже начатые курсы вакцинации AstraZeneca следует завершить в назначенное время. До тех пор, пока не будет обнародована новая информация о вакцине, комиссия рекомендует приступать к вакцинации препаратом AstraZeneca только людям старше 60 лет.

Как сообщила глава консультирующего правительство Эстонии научного совета Ирья Лутсар, многие мировые эксперты сошлись во мнении, что между вакциной и тромбами имеется связь. Однако вакцина связана не с образованием тромбов в целом, а лишь с конкретным синдромом. Как правило, он возникает у людей младше 55 лет, и, как правило, речь идет о женщинах.

В связи с этим эстонская комиссия по иммунизации и научный совет рекомендует использовать AstraZeneca для вакцинации людей старше 60 лет, пока не поступят более точные данные о том, что именно в данной вакцине приводит к возникновению синдрома.

Лутсар подчеркнула, что в фокусе вакцинации по-прежнему должны находиться пожилые люди. "Им вакцина AstraZeneca подходит очень хорошо", — отметила вирусолог.

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