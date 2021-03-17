Эстония продолжит использовать вакцину AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Эстония продолжат использовать вакцину AstraZeneca от коронавирусной инфекции, постановила на состоявшемся во вторник вечером заседании экспертная комиссия по иммунопрофилактике, передает ERR.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможный ущерб. Мы решили, что вакцинирование продолжится. На данный момент нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", — сказала член экспертной комиссии Ирья Лутсар.

В четверг комиссия соберется снова и обсудит письменный отчет Европейского агентства лекарственных средств. "Там будут описаны все детали, после этого будем решать дальше. Все зависит от этого исследования", — подчеркнула Лутсар.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA

Tags

Вакцинация Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите