Эстония продолжит использовать вакцину AstraZeneca

Эстония продолжат использовать вакцину AstraZeneca от коронавирусной инфекции, постановила на состоявшемся во вторник вечером заседании экспертная комиссия по иммунопрофилактике, передает ERR.

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"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможный ущерб. Мы решили, что вакцинирование продолжится. На данный момент нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", — сказала член экспертной комиссии Ирья Лутсар.

В четверг комиссия соберется снова и обсудит письменный отчет Европейского агентства лекарственных средств. "Там будут описаны все детали, после этого будем решать дальше. Все зависит от этого исследования", — подчеркнула Лутсар.