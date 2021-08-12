Эстония: работодатель может требовать у работника сертификат о вакцинации

Правительство одобрило постановление о биологических факторах риска, которое позволяет работодателям в качестве дополнительной меры профилактики спрашивать у работника справку о перенесенном заболевании Covid-19, вакцинации или отрицательный результат теста. Задачей работодателя является в ходе анализа факторов риска рабочей среды выяснить, насколько велика опасность заражения на рабочем месте, чтобы наилучшим образом защитить здоровье как сотрудников, так и клиентов.

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Премьер-министр Кая Каллас отметила, что эпидемия коронавируса обязывает как правительство, так и работодателей обеспечить по возможности безопасную рабочую среду, чтобы трудовая жизнь могла продолжаться в нормальном режиме.

"В Эстонии около 600 тысяч наемных работников, и мы знаем, что сейчас вирус распространяется в первую очередь среди трудоспособного населения. Мы в правительстве предприняли шаги для того, чтобы гарантировать безопасность людей в публичных местах, но в ситуации эпидемии крайне важно, чтобы и ходить на работу можно было по возможности безопасно как для самого человека, так и для его коллег и клиентов. Обезопасенная от Covid-19 рабочая среда поможет нам в условиях роста заражения защитить здоровье людей, сохранить рабочие места и предотвратить введение новых ограничений".

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что повышение уровня безопасности рабочей среды необходимо, поскольку для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, важно, помимо обеспечения безопасности клиентов и пациентов, гарантировать и то, чтобы соприкасающиеся с ними работники были безопасны в инфекционном плане. "Лучшим способом защитить свое и чужое здоровье и сохранить общество открытым по-прежнему является вакцинация. Выбор вспомогательных средств и взвешивание альтернатив в соответствии с уровнем риска и возможностями является обязанностью работодателя".

Опираясь на анализ факторов риска в рабочей среде работодатель может начать требовать у работников, которые соприкасаются с большим количеством людей, подтверждать свою эпидемиологическую безопасность, либо ввести иные меры, которые уменьшат опасность заражения, например, использование средств индивидуальной защиты. Эпидемиологическую безопасность можно подтвердить справкой о вакцинации, перенесенном заболевании Covid-19 или сданном с отрицательным результатом тесте.

При составлении постановления правительство консультировалось с Центральным союзом работодателей, Эстонской торгово-промышленной палатой, Центральным союзом профсоюзов, Ассоциацией малых и средних предпринимателей, Трудовой инспекцией, Департаментом здоровья, Центральной организацией профсоюзов служащих TALO, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE и Эстонским обществом врачей-гигиенистов.