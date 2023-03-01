Эстония: Раквере отказался выставлять подбитый в Украине российский танк

В среду, 1 марта, Раквереская городская управа приняла окончательное решение: было решение ответить отказом на предложение Министерства обороны выставить в Раквере российский танк, подбитый в Украине в марте. Решение городской управы было единогласным, отмечает в своей публикации rus.postimees.

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"Целью экспонирования является донесение сообщения о том, как российский агрессор уничтожает народ, культуру и государство Украины, и повышение осведомленности о продолжающейся войне. Посыл экспонирования фактически непонятен для людей и время неподходящее. Поскольку город Раквере поддерживал Украину и украинцев с начала войны, мы не хотели сразу отказываться, — сказала мэр Раквере Трийн Варек. — Поэтому было предложение изменить даты и связать выставку, например, с годовщиной депортации, но данные даты не оказались подходящими для министерства".

По ее словам, сейчас с каждым днем ​​возрастает противоречивость темы как в обществе в целом, так и нежелание местных жителей в отношении демонстрации танка.

"Я считаю, что люди в Раквере прекрасно осведомлены о российской агрессии в Украине и мы ее осуждаем. Выставление танка не поможет уменьшить страдания украинского народа. Мы знаем о продолжающейся войне и уже совершенных там чудовищных преступлениях. Меня также беспокоило повторное вскрытие ран у многих проживающих здесь украинцев. Принимая это все во внимание, мы не считаем правильным выставлять танк в общественном городском пространстве", — пояснила Варек.