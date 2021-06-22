Эстония разрешила въезд привитым от Covid-19 российским туристам

Въезд разрешен с 21 июня. Граждане не должны иметь симптомов заболевания, должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса и обладать максимальным уровнем иммунной защиты (но не более года после вакцинации), пишет портал РБК.

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С 21 июня в Эстонию с целью туризма могут въезжать граждане любых третьих стран, если они прошли полный курс вакцинации от Covid-19, говорится на официальном портале страны, посвященному пандемии коронавируса.

"С 21 июня 2021 г. въезд в Эстонию с целью туризма разрешен прибывающим из любых третьих стран лицам без симптомов заболевания, которые прошли полный курс вакцинации против Covid-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года", — говорится на сайте.

Также въезд открыт гражданам Эстонии, обладателям вида на жительство страны, а также всем людям, прибывающим из ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании и Северной Ирландии, иностранцам, прибывающим из третьих стран с целью работы или учебы и не имеющим симптомов заболевания, и не болеющим гражданам ряда европейских стран.

В марте 2020 года правительство Эстонии ввело в стране режим чрезвычайного положения. Были запрещены публичные мероприятия, временно закрылись музеи и кинотеатры, прекратились концерты, конференции и спортивные соревнования. Также весной Эстония закрыла свои границы для въезда граждан из третьих стран, в том числе для россиян.

В апреле 2021 года Россия и Эстония возобновили авиасообщение, первый рейс в Таллинн отправился 25 апреля. При этом въезд для российских туристов все еще оставался закрыт.