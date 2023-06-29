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Foto: Wikimedia Commons

Правительство Эстонии намерено прекратить действие заключенного в 1998 году договора с Россией о сотрудничестве по вопросу сохранения культурных ценностей, сообщает ERR.

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Журналисты ссылаются на повестку сегодняшнего заседания правительства Эстонии. В ней говорится, что действие двустороннего соглашения будет прекращено распоряжением эстонского кабинета министров.

Заключенный в 1998 году договор будет расторгнут в одностороннем порядке в связи с агрессивной войной, которую Россия ведет против Украины.

В повестке заседания правительства Эстонии отмечается, что страна ранее присоединилась к двум конвенциям ЮНЕСКО, лежащим в основе двустороннего соглашения с Россией, поэтому необходимости в специальном договоре нет. Речь идет о международных конвенциях "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности" и "Об охране всемирного культурного и природного наследия".

Двустороннее соглашение автоматически продлевалось каждые пять лет, у каждой стороны было право уведомить другую о желании расторгнуть договор не позднее чем за шесть месяцев до истечения этого срока. Как отмечает ERR, это значит, что МИД Эстонии должен направить Москве соответствующую ноту не позднее 3 июля.

Латвия приняла решение разорвать соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры в мае 2022 года. Представитель Министерства культуры Лита Кокале тогда заявила, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину и осуществленных в ходе него очевидных, грубых и систематических нарушений международного права, обстоятельства, при которых ведомство заключило договор, существенно изменились.

Министр культуры Наурис Пунтулис подчеркивал, что решение латвийских властей не исключает сотрудничество с теми российскими деятелями искусства, которые осуждают режим Владимира Путина.

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