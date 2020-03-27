Эстония: с пятницы силовики и местные власти усилят контроль за выполнением ограничительных мер

С 27 марта местные самоуправления и государственные учреждения Эстонии объединят усилия, чтобы непосредственным общением с населением помочь пресечению распространения коронавируса.

Местные самоуправления Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, Идаский спасательный центр и Инспекция окружающей среды в дополнение к полиции будут информировать находящихся на улицах людей о текущей ситуации. Главная задача — замечать собирающихся компаниями людей, беседовать с ними и разъяснять опасности, связанные с вирусом COVID19.

Руководитель Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Тарво Крууп сказал, что такая операция поможет спасти жизни.

"Вместе с нашими партнерами мы образуем общий фронт по борьбе с коронавирусом и наша общая цель — спасти жизни. Мы направим наших сотрудников в разные регионы, чтобы объяснить собирающимся в общественных местах людям ситуацию с чрезвычайным положением в стране и опасности пребывания в больших компаниях", — сказал Тарво Крууп.

Местные самоуправления задействуют сотрудников своих служб охраны правопорядка и ведения производства по делам, а также активных местных жителей, например, учителей и спортсменов. Помимо своей основной работы, спасатели будут проводить разъяснительную работу, задействовав для этого усиленный состав патрулей.

„Для Спасательного департамента очень важно защищать жизнь и здоровье людей. В сегодняшней ситуации самой эффективной защитой будет то, что люди будут знать об установленных превентивных мерах безопасности и следовать им. Идаский спасательный центр также будет заниматься надзором за выполнением ограничений. Команды спасателей, инспекторы и сотрудники по превенции будут ездить по нашим уездам, консультировать людей, объяснять, почему важно придерживаться установленных ограничений. Остановить распространение вируса можно только тогда, когда все люди будут вести себя ответственно и будут следовать действующим требованиям", — сказал руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн.

Сотрудники Инспекции окружающей среды будут заниматься превенцией и надзором на туристических тропах и в местах отдыха у водоемов.

Патрули местных самоуправлений будут носить светоотражательные жилеты, чиновники госучреждений будут в форме своего ведомства.