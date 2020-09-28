Эстония смягчает правила самоизоляции для приезжающих из Латвии, Литвы и Финляндии
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Правительство Эстонии с понедельника, 28 сентября, в обоснованных случаях смягчает условия самоизоляции для прибывающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии, чтобы упростить передвижение в едином экономическом пространстве. Об этом агентству BNS сообщила пресс-служба правительства.

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Согласно действующим правилам, по прибытии из Латвии, Литвы или Финляндии необходимо 14 дней соблюдать самоизоляцию, если показатель уровня заражения в этих странах составляет 25 и более человек на 100 000 населения.

Согласно одобренной в пятницу поправке, прибывающие из Латвии, Литвы и Финляндии люди могут быть в определенных случаях освобождены от необходимости соблюдать самоизоляцию, даже когда показатель заражения в этих странах превышает 25.

Приезжающие из этих стран лица не должны соблюдать самоизоляцию, если они приезжают сюда на работу, учебу, для получения услуг здравоохранения, в связи с семейными событиями или с целью транзита и у них нет симптомов заболевания, а также не было контактов с больными.

Необходимость соблюдать самоизоляцию по прибытии из других стран Европейского союза и Шенгенской зоны зависит от того, каков показатель заражения в конкретной стране. На прибывающих из этих стран не распространяются ограничения на свободу передвижения, если показатель заражения в течение последних 14 дней в конкретной стране составлял не более 16-17,6 случая и не вырос в течение последних двух недель.

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