Эстония смягчит условия самоизоляции для прибывающих из Латвии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Правительство Эстонии с понедельника, 28 сентября, в обоснованных случаях смягчает условия самоизоляции для прибывающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии, сообщает rus.ERR.ee.

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На данный момент в Эстонии действует двухнедельная самоизоляция для прибывших из Латвии, Литвы или Финляндии, если показатель заболеваемости Covid-19 в этих странах составляет 25 и более человек на 100 000 населения.

Согласно одобренной в пятницу поправке, прибывающие из Латвии, Литвы и Финляндии люди могут быть в определенных случаях освобождены от необходимости соблюдать самоизоляцию, даже когда показатель заражения в этих странах превышает 25. Это касается поездок, связанных с работой, учебой, получением услуг здравоохранения, семейными событиями или с целью транзита. У путешественника не должно быть симптомов заболевания и контактов с больными.

Со следующей недели без двухнедельной самоизоляции или обязательного тестирования (для взрослых) в Эстонию можно будет приехать из Латвии (7,6) и Финляндии (16,5), а вот для Литвы (31,2) уже будут действовать смягченные условия самоизоляции.

В свою очередь, прибывшие из Эстонии в Латвию должны будут уйти на десятидневную самоизоляцию, так как Латвия решила не вводить особые условия для соседей. Исключение составляют отдельные группы профессий, а также лица, прибывшие в Латвию для получения медуслуг.

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