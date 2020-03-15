Эстония со вторника закрывает границу для иностранцев

Правительство Эстонии решило закрыть границы для иностранцев начиная с 17 марта. В страну смогут попасть только граждане Эстонии, обладатели “серых паспортов”, те, у кого есть вид на жительство и граждане других стран, чьи родственники живут в Эстонии, сообщает портал rus.ERR.ee.

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Меры предприняты с целью затормозить распространение коронавируса COVID-19.

Регулирование имеет несколько исключений. Во-первых, в Эстонию сможет попасть транспорт, занимающийся международными перевозками товаров, если у водителя нет симптомов коронавируса. Будут пропускать людей, оказывающих важные для жизни услуги.

Во-вторых, через Эстонию смогут проехать иностранцы, возвращающиеся на родину, но только если у них нет симптомов COVID-19. Это касается и жителей Латвии, в своем твиттере указал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

Эстония восстанавливает пограничный контроль. На пропускных пунктах будут проверять документы и наличие симптомов болезни. В то же время ограничений на выезд из страны нет.

Как уже сообщалось, 17 марта Латвия останавливает все международные пассажирские перевозки. Жители Латвии, находящиеся за рубежом, но планирующие вернуться, должны это сделать до вторника. Литва тоже закрывает границы и вводит карантин с 16 марта.