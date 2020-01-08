Эстония: солдат тактической группы НАТО дебоширил в спа-центре Таллинна

В минувшие выходные пришлось вызывать полицию в один из спа-центров Таллинна, чтобы призвать к порядку члена тактической группы НАТО. Позже солдат вернулся на место происшествия и извинился за свой поступок.

В ночь на субботу, около 2 часов, полицию уведомили об агрессивном человеке в мустамяэском спа-центре Elamuste Keskus на Акадеэмия-теэ, сообщил Postimees пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Кристьян Лукк.

Когда полиция прибыла на место, место происшествия покидал 27-летний мужчина, который оказался членом несущей службу в Эстонии тактической группы НАТО.

"Поскольку информации о пострадавших или нанесенном ущербе нет, производство на данный момент не начато", — сказал Лукк.

Представители тактической группы НАТО, дисцлоцированной в Тапа, сказали, что знают об инциденте.

"Поскольку обстоятельства случившегося еще только выясняются, мы не можем более подробно комментировать", — говорится в ответе.

При этом в сообщении отмечается, что позднее военный лично извинился перед персоналом за свое поведение.

Исполнительный директор Mustamдe Elamuste Keskus Андрес Тийк не пожелал высказаться по данному вопросу, сославшись на правила учреждения, согласно которым, центр не комментирует деятельность клиентов за пределами здания.