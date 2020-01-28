Эстония упрощает получение гражданства для детей неграждан

Сегодня, 28 января, парламент Эстонии в третьем чтении принял законопроект о предоставлении в упрощенном порядке гражданства детям обладателей серых паспортов и граждан третьих стран. На данный момент это самый значимый шаг в направлении решения проблемы безгражданства в Эстонии, считает фракция Центристской партии страны.

Законопроект поддержали 64 депутата, против проголосовали 26 депутатов из Партии реформ.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после публикации его текста в государственном регистре законов Riigi Teataja.

С момента вступления в силу законопроекта гражданами Эстонии смогут стать также и те дети, у кого только один из родителей (или бабушка или дедушка) является серопаспортником и проживал в стране по состоянию на 20 августа 1991 года. Напомним, что нынешнее законодательство предусматривает получение в упрощенном порядке гражданства детьми из семей, в которых оба родителя являются обладателями серых паспортов.

По словам заместителя председателя парламентской фракции центристов Андрея Коробейника, принятый закон — одна из важнейших инициатив в направлении решения проблемы безгражданства с момента восстановления независимости страны, т.е. за последние почти 30 лет. "Мы часто рассуждаем о том, кто будет жить в Эстонии через много лет и почему. Обычно эти дебаты ограничиваются миграционной стратегией, которая, действительно, могла бы быть более продуманной. Однако, на мой взгляд, начать стоит все же с тех, кто живет рядом с нами", — подчеркнул Коробейник в своей речи перед парламентом до голосования по законопроекту.

Коробейник отметил, что сегодня в нашей стране проживает более 70 тысяч людей с серыми паспортами — это больше, чем, например, население крупных городов страны, таких как Пярну или Нарвы. "Все они [эти люди] считают Эстонию своей родиной. Несмотря на то, что эстонское государство написало на их паспорте английское слово "чужак", другой родины у них нет", — сказал он.

По словам зампредседателя парламентской фракции центристов, вызывает сожаление, что Партия реформ и социал-демократы, которые номинально считаются либералами в вопросах свободы личности, проголосовали против этого законопроекта во втором чтении на позапрошлой неделе. "Результаты того голосования показали, что иногда политтехнологии перевешивают интересы людей. Но хорошо все, что хорошо кончается", — отметил он.