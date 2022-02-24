Эстония усилила пограничный контроль на внешней границе — департамент полиции и погранохраны тщательно проверяет прибывающие в Эстонию транспортные средства и людей и предоставляет информацию прибывающим на пограничный пункт гражданам Украины о том, как проследовать на родину через Эстонию или как в Эстонии справиться с ситуацией .

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, эстонская граница хорошо охраняется, общественный порядок и конституционный порядок обеспечены, прямой военной угрозы Эстонии нет. "Мы учли, что сюда могут прибывать направляющиеся от войны украинцы, в том числе те граждане Украины, которые хотят использовать Эстонию как транзитную страну для возвращения домой. Эстония на данный момент является одной из возможных стран, через которые украинцы хотят вернуться домой, потому что авиасообщение с Украиной не действует", — сказал министр внутренних дел, отметив, что в настоящее время ситуация на погранпереходах спокойная, а темпы работы обычные.

Когда к эстонско-российской границе прибывают украинцы, желающие вернуться домой, пограничники объясняют, как добраться до Украины. Если украинцы едут из России и хотят остаться в Эстонии, у большинства из них есть такая возможность.

"Граждане Украины могут приезжать в Эстонию без визы. Поэтому им не нужна международная защита, чтобы остаться здесь, потому что они могут оставаться в Эстонии и на иных законных основаниях. Одна из целей Эстонии при приеме граждан Украины — поддержать самостоятельное проживание прибывающих сюда и находящихся здесь граждан Украины", — пояснил Яани.

По словам министра внутренних дел, можно также обратиться и за международной защитой.

"Конечно, граждане любой страны хотят спокойно жить у себя на родине. Мы понимаем, что это не всегда возможно и в этом случае им нужно какое-то время помогать. В случае необходимости международной защиты предоставляется временный вид на жительство, что означает предоставление временной помощи",- сказал министр.