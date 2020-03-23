Эстония: в больнице — 17 инфицированных Covid-19; четверо — в критическом состоянии

Департамент здоровья сообщил, что на данный момент в Эстонии из-за заражением корноавирусом госпитализация потребовалась 17 людям. Из них 6 необходима интенсивное лечение, а 4 находятся в критическом состоянии.

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Как сообщалось, в Эстонии коронавирус был диагностирован у 352 человек. За последние сутки численность инфицированных выросла на 26 человек, в том числе вирус выявлен у 16 человек на Сааремаа, у пятерых в Харьюском уезде, у четверых в Вырумаа и у одного в Тартумаа, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента здоровья.