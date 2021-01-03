Эстония: в больнице испортилась вакцина от коронавируса, виноват человеческий фактор
Foto: AP/Scanpix/LETA

В поступившем в редакцию Delfi сообщении отмечалось, что 20 доз хранившейся в Раплаской больнице вакцины против коронавируса непригодны для использования, поскольку их хранили при комнатной температуре. При проверке выяснилось, что это правда.

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Когда первоначально пытались связаться с Раплаской больницей в субботу, инфоспециалист Вийве Кутсер отметила Delfi, что в случае порчи доз вакцины речь идет о ложной информации и больше она эту тему в тот момент комментировать не согласилась.

В воскресенье же утром на запрос ответила также заведующая Раплаской больницей Пилле Мукк, которая кратко констатировала, что сообщение все-таки было правдой.

"Да, к сожалению, при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать, — сказала Мукк Delfi. — Причины выяснены, сообщены, и улучшения процесса произведены. За происходящее в больнице отвечает руководитель больницы".

У Департамента здоровья в субботу не было информации относительно высланной вакцины, поскольку с ее сбором теоретически нужно было подождать до понедельника.

Как известно, вакцину против коронавируса следует хранить при очень низкой температуре — ее лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре.

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