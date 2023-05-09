Эстония: в Эмари прибыли истребители-невидимки F-22 ВВС США

В понедельник на авиабазу Эмари в Эстонии прибыли американские истребители-невидимки пятого поколения F-22 Raptor, цель которых — предотвратить агрессию в небе Балтийского моря.

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Ранее истребителей этого типа на базе Эмари не было. Развертывание истребителей США в Эстонии знаменует усиление восточного крыла НАТО и косвенно поддерживает безопасность присоединившейся к НАТО Финляндии — об этом говорится в пресс-релизе штаба ВВС США.

"Страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — расположены в критически важном воздушном, сухопутном и морском коридоре, который требует скоординированного подхода со стороны союзников для сохранения международной свободы маневра во всем регионе", — говорится в сообщении ВВС США.

В пресс-релизе ВВС США также отмечается, что возможности противовоздушной обороны восточного крыла НАТО обеспечивает испанская система ПВО NASAMS, расположенная в Латвии, а истребители Typhoon британских Королевских ВВС выполняют миссию НАТО по поддержанию воздушной безопасности в Эстонии, и 12 самолетов F-22 размещены на авиабазе Повидз в Польше.

Созданный компанией Lockheed Martin F-22 Raptor представляет собой одноместный двухмоторный тактический истребитель пятого поколения, основанный на технологиях малозаметности, разработка которых началась вскоре после окончания холодной войны, пишет BNS.