Эстония в полночь выйдет из режима чрезвычайного положения
Foto: F64

В полночь воскресенья, 17 мая, в Эстонии завершится режим чрезвычайного положения, передает rus.ERR.ee. Ограничения, введенные на время ЧП, будут постепенно сняты.

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В Эстонии останется в силе правило “2+2”, призывающие к социальному дистанцированию и останется в силе чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения.

Решение отменить чрезвычайное положение было принято из-за снижения распространения нового коронавируса. Помимо прочего, правительство изменило законы так, чтобы в случае необходимости оперативно возобновить ограничения.

"Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Ратас отметил, что по завершении ЧП, некоторые ограничения останутся в силе, чтобы предотвратить новую волну заболеваемости. Они введены специальным распоряжением правительства.

За прошедшие сутки в Эстонии констатированы четыре новых случая коронавируса. В больницах находятся 43 пациента с коронавирусом. Всего в стране были констатированы 1774 заболевших и 63 умерли.

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