Эстония: в Пярну с подозрением на короновирус в больницу помещены два человека

В начале недели в отделение экстренной помощи Пярнуской больницы обратился житель Эстонии, вернувшийся из Северной Италии. Его направили на карантин в Пярнускую больницу, чтобы сделать анализ на коронавирус. На карантине находится и еще один человек из той же группы.

Специалист Пярнуской больницы Кятлин Муру подтвердила, что первый пациент ездил в Северную Италию и заболел.

"По этой причине он обратился в EMO (отделение экстренной помощи), но там не могут взять анализ", — сказала Муру. Пациент будет находиться в больнице на карантине до тех пор, пока не выяснится результат анализа — положительный или отрицательный.

Второй человек, попавший на карантин — из той же группы путешественников, он находится в другой эстонской больнице. Пока не ясно, в какой именно.

Результаты теста должны выясниться сегодня вечером или завтра.

Департамент здоровья Эстонии рекомендует людям, совершавшим поездку в Китай или Северную Италию, находится две недели дома и при появлении симптомов коронавируса вызвать скорую помощь по телефону 112.