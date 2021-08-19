Эстония вернула обязательные маски в помещениях
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Правительство Эстонии вынесло решение, согласно которому с 26 августа в помещениях общего пользования, в которых не производится проверка на основании ковид-справок, необходимо носить маску. Об этом сообщает Delfi.ee.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Таким образом, носить маску будет обязательно в общественном транспорте (это правило действует уже сейчас), в торговых центрах, магазинах, банках, почтовых отделениях и прочих местах общественного пользования.

От обязательства носить маску по-прежнему освобождены дети до 12 лет или люди, имеющие серьезные противопоказания.

Кроме этого, с 26 августа требование ковид-справки становится обязательным вне зависимости от количества участников мероприятия или деятельности. Это касается тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, курсов, спортивных соревнований и мероприятий, спа, бассейнов и водных центров, публичных собраний и мероприятий, театров, кинотеатров, концертов, конференций, музеев, развлекательных услуг, местах общепита при употреблении на месте.

Ковид-справку не нужно будет предоставлять в торговых центрах и магазинах, а также в местах общественного питания при приобретении навынос. При этом однако следует носить маску.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

1

Source

Tags

Коронавирус Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!