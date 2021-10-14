Эстония вошла в красную зону. Каллас призвала противников вакцинации не выходить из дома

В четверг состоялась пресс-конференция правительства Эстонии. В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр образования и науки Лийна Керсна и министр окружающей среды Тынис Мельдер.

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Каллас начала с того, что cегодня мы достигли красного уровня опасности. Большинство людей, находящихся в больницах из-за Covid-19, не вакцинировано, нагрузка на больницы растет, ситуация вызывает беспокойство. Премьер-министр отметила, что 13-15% жителей Эстонии являются яростными противниками вакцинации. Она призвала этих людей оставаться дома и не встречаться с другими людьми.

"Пожалуйста не выходите никуда, не встречайтесь ни с кем, потому что если вы заразитесь, то, скорее всего, будете болеть очень тяжело", — призвала Каллас. Она отметила, с ростом нагрузки на больницы будет ограничиваться плановое лечение.

Очень важен надзор за исполнением ограничений. Департамент полиции и погранохраны проверил 14 000 предприятий. "Масочный контроль" показал, что 86% людей выполняют требования.

Дальнейшие ограничения должны зависеть от того, вакцинирован человек или нет, но конкретных договоренностей пока нет, дискуссия продолжается. Скорее всего, ограничены будут услуги, не являющиеся жизненно необходимыми.

"Некоторые места бравируют, что они не собираются проверять справки, люди также бравируют поддельными справками. Это наказуемо в уголовном порядке. Это документ, который подделывать нельзя. Фокус надзорных органов будет сдвинут в сторону тех предприятий, которые не проверяют справки и не внедряют меры", — заявила Каллас.

Кийк подтвердил, что единственным действенным способом борьбы с пандемией является вакцинация. Он сказал, что правительство здесь придерживается единого мнения. Также он призвал не посещать те места, которые сознательно игнорируют установленные правила.

Керсна отметила в свою очередь, что заболеваемость растет быстрее всего среди людей старше 80 лет, дальше следуют школьники. При этом количество очагов в образовательных учреждениях меньше, чем было ранее при тех же показателях заболеваемости. Таким образом можно говорить о положительном влиянии вакцинации. Керсна заверила, что в Эстонии не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов после вакцинации среди детей и молодежи. Дистанционное обучение прошлого года крайне негативно сказалось на результатах учебы и теперь необходимо нивелировать эти последствия.