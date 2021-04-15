Эстония временно не будет применять вакцину Johnson & Johnson

Эстония отложит применение вакцины против коронавируса Johnson & Johnson из-за сообщений о появлении тромбов, сообщают местные СМИ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На этой неделе Эстония должна получить 2400 доз этой вакцины, которую планировалось использовать для живущих в Таллине и Тарту людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также лежачих больных, сообщил в четверг портал телерадиовещания ERR.

Министр здоровья и труда Танель Кийк заявил Эстонскому телевидению, что применение этой вакцины будет отложено на неопределенное время.

По словам министра, производитель приостановил доставку вакцины по Европе и посоветовал государствам отложить ее применение после сообщений о появлении тромбов в результате прививок данным препаратом.

В настоящее время Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) ведет проверку в связи с сообщениями о тромбоэмболических осложнениях у людей, получивших данную вакцину.

Ожидается, что новые рекомендации появятся на следующей неделе.

Как сообщила Delfi член комиссии Ирья Лутсар, было решено, что вакцину Janssen в настоящее время в Эстонии использовать нецелесообразно. Пока неизвестно, какие конкретные рекомендации даст агенство. По словам Лутсар, решение ожидается в следующий четверг.

"Сам производитель также рекомендовал не использовать вакцину до того, как Европейское агентство по лекарственным препаратам проведет расследование и не озвучит свою позицию. Будем придерживаться этого", — заключила она.