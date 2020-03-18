Эстония ввела ограничение на продажу алкоголя в стране из-за коронавируса

Правительство Эстонии утвердило ночное ограничение на продажу алкоголя по всей стране. Ограничения теперь будут распространяться не только на магазины, но и на все заведения общепита, пишет rus.delfi.ee.

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С 18 марта в ресторанах, барах и других заведениях общепита и гостиничных заведениях можно продавать алкоголь с 10 до 22 часов. Ночная продажа алкоголя с 22 до 10 часов до окончания чрезвычайной ситуации запрещена.

Ограничение розничной продажи алкоголя необходимо для того, чтобы исключить случаи злоупотребления алкоголем, которые нагружают как систему здравоохранения, так и полицию во время введенной в стране чрезвычайной ситуации, сообщило правительство.

Ограничение не применяется при международных пассажирских перевозках на борту самолетов или судов и в расположенных в закрытой зоне международного аэропорта и порта торговых точках.

Департамент здоровья Эстонии накануне сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 225 человек. У большинства пациентов с коронавирусом по-прежнему легкие симптомы. По данным департамента, большинство зараженных в Эстонии — люди средних лет. Среди инфицированных мало детей, а также пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую опасность.

В сообщении также отмечается, что с 31 января в Эстонии было проведено в общей сложности 1625 тестов на COVID-19.

Тем временем в Литве к вечеру вторника были выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 25. Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что все три пациента изолированы и находятся на лечении в вильнюсской клинике. Двое из них недавно вернулись из-за границы, информация о третьем уточняется.