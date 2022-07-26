Эстония ввела пятилетний запрет на выступления в стране российской группы "Руки вверх"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

22 июля со сцены таллиннского клуба MJClub звучали хиты легендарной группы "Руки вверх". Правда, выступал не Сергей Жуков, а приехавший в Эстонию Алексей Потехин, которому в качестве солиста аккомпанировал Сергей Бодганов. Теперь же Эстония приняла решение наложить на группу пятилетний запрет на въезд, пишет Kroonika.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Первоначальный состав группы распался более 10 лет назад — в столичном клубе выступала группа "Поднимем руки вверх!". Незадолго до их выступления член правления MJCLUB Юри Метс объяснил, что в Эстонию приедет именно Алексей Потехин, автор песен, а Сергей Жуков, поддерживающий официальную позицию Москвы в войне в Украине, выступать не будет.

"Мы не сотрудничаем с теми, кто поддерживает войну", — добавил Метс в интервью Delfi, подчеркнув, что ни Потехин, ни Богданов не являются сторонниками Путина.

На этой неделе Эстония приняла решение ввести пятилетний запрет на въезд для участников группы.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, решение Министерства внутренних дел отказать во въезде в Эстонию членам группы "Руки Вверх" — единственно верное.

"При каждом удобном случае Россия нападает на Украину и продолжает массовые убийства, пытаясь достичь своих неоправданных целей в Украине, и это неприемлемо. Туристические и увеселительные поездки для граждан России не оправданы, особенно в контексте приема российских артистов, которые выезжают в оккупированные Россией регионы Украины с концертами в поддержку оккупантов. Эстония непоколебимо поддерживает Украину — а путинский террор против Украины и украинцев также является угрозой безопасности Эстонии и Европы", — сказал Рейнсалу.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день