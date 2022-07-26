Эстония ввела пятилетний запрет на выступления в стране российской группы "Руки вверх"

22 июля со сцены таллиннского клуба MJClub звучали хиты легендарной группы "Руки вверх". Правда, выступал не Сергей Жуков, а приехавший в Эстонию Алексей Потехин, которому в качестве солиста аккомпанировал Сергей Бодганов. Теперь же Эстония приняла решение наложить на группу пятилетний запрет на въезд, пишет Kroonika.

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Первоначальный состав группы распался более 10 лет назад — в столичном клубе выступала группа "Поднимем руки вверх!". Незадолго до их выступления член правления MJCLUB Юри Метс объяснил, что в Эстонию приедет именно Алексей Потехин, автор песен, а Сергей Жуков, поддерживающий официальную позицию Москвы в войне в Украине, выступать не будет.

"Мы не сотрудничаем с теми, кто поддерживает войну", — добавил Метс в интервью Delfi, подчеркнув, что ни Потехин, ни Богданов не являются сторонниками Путина.

На этой неделе Эстония приняла решение ввести пятилетний запрет на въезд для участников группы.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, решение Министерства внутренних дел отказать во въезде в Эстонию членам группы "Руки Вверх" — единственно верное.

"При каждом удобном случае Россия нападает на Украину и продолжает массовые убийства, пытаясь достичь своих неоправданных целей в Украине, и это неприемлемо. Туристические и увеселительные поездки для граждан России не оправданы, особенно в контексте приема российских артистов, которые выезжают в оккупированные Россией регионы Украины с концертами в поддержку оккупантов. Эстония непоколебимо поддерживает Украину — а путинский террор против Украины и украинцев также является угрозой безопасности Эстонии и Европы", — сказал Рейнсалу.