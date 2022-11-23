Эстония ввела требования к украинским беженцам, которые хотят сохранить статус временной защиты

Для того, чтобы ходатайствовать о его продлении, беженцам необходимо выполнить ряд требований, о которых в эфире Радио 4 рассказала вице-канцлер по культурному многообразию Министерства культуры Эда Силберг, пишет rus.err.

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По ее словам, у ходатайствующего о продлении статуса временной защиты обязательно должно быть зарегистрировано место жительства. Совершеннолетние беженцы должны быть активными на рынке труда — либо работать, либо быть зарегистрированными в Кассе по безработице в качестве безработного. Несовершеннолетние — ходить в детский сад или в школу в Эстонии.

Кроме того, каждый человек должен пройти программу адаптации, которая состоит из однодневного обучения о жизни в Эстонии и базового курса на начальный уровень эстонского языка длительностью 100 академических часов, на освоение которых уйдет примерно три месяца.

В случае выполнения всех условий статус временной защиты будет продлен на один год. Он гарантирует военным беженцам те же права, что и другим жителям Эстонии.