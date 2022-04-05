Эстония вышлет 14 сотрудников консульства РФ и закроет генеральное консульство России в Нарве и канцелярию в Тарту.

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Во вторник Эстония вызвала посла Российской Федерации в Эстонии Владимира Липаева для передачи ноты о том, что Эстония закрывает генеральное консульство Российской Федерации в Нарве и консульский отдел посольства Российской Федерации в Тарту. Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников, 7 из которых имеют дипломатический статус.

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что указанные лица должны покинуть Эстонию к 30 апреля. Вольмер заявил, что в ситуации, когда постоянно поступают сообщения о чудовищных действиях российских вооруженных сил, в том числе в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений, особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе взятые на себя международные обязательства. Вице-канцлер также добавил, что виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности.

Вольмер в очередной раз подчеркнул, что действия России в Украине неприемлемы. Также Россия должна вывести свои войска из Украины и понести ответственность за ущерб, который она причинила войной.