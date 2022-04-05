Эстония вышлет 14 сотрудников консульства РФ
Foto: Shutterstock

Эстония вышлет 14 сотрудников консульства РФ и закроет генеральное консульство России в Нарве и канцелярию в Тарту.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во вторник Эстония вызвала посла Российской Федерации в Эстонии Владимира Липаева для передачи ноты о том, что Эстония закрывает генеральное консульство Российской Федерации в Нарве и консульский отдел посольства Российской Федерации в Тарту. Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников, 7 из которых имеют дипломатический статус.

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что указанные лица должны покинуть Эстонию к 30 апреля. Вольмер заявил, что в ситуации, когда постоянно поступают сообщения о чудовищных действиях российских вооруженных сил, в том числе в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений, особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе взятые на себя международные обязательства. Вице-канцлер также добавил, что виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности.

Вольмер в очередной раз подчеркнул, что действия России в Украине неприемлемы. Также Россия должна вывести свои войска из Украины и понести ответственность за ущерб, который она причинила войной.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно