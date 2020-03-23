Эстония: за неделю более 2000 безработных, о коллективных сокращениях сообщили 18 предприятий

Показатель зарегистрированной безработицы на прошлой неделе повысился и теперь составляет 6%. По состоянию на 22 марта зарегистрированных безработных 38 629.

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За неделю количество безработных выросло на 4,2%. По сравнению с этим же периодом в прошлом году количество зарегистрированных безработных выросло на 16%, год назад на учете в Кассе по безработице было 33 390 человек.

С 16 по 22 марта встало на учет 2102 зарегистрированных безработных, по сравнению с прошлой неделей рост составил 30%.

О коллективных сокращениях в Кассу по безработице на прошлой неделе сообщили 18 предприятий, согласно первичным уведомлениям о сокращении сокращают в общей сложности 261 человека.

Из коллективных сокращений 8 были такие, где предприятие отметило, что трудности возникли с пандемией Covid-19, рабочих мест сокращают в общей сложности 60.