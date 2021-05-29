Эстония: за сутки добавилось 127 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4026 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 127 тестов (3,1 процента) и скончались три ранее инфицированных COVID-19 человека.

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По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа (54, в том числе 38 в Таллинне).

В Ида-Вирумаа 33 новых случая, в Тартумаа 10, в Валгамаа 8, в Пылвамаа 5, в Вырумаа 4, а в Вильяндимаа 3. На Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа по 2 случая, а в Йыгевамаа, Пярнумаа и Рапламаа по одному. В трех случаях у пациентов отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 188 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 4,2 процента.

За сутки в больницах открыли 8 новых историй болезни Covid-19. За сутки в больницах открыты 8 новых историй болезни, стационарное лечение требуется 119 пациентам. Средний возраст госпитализированных 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 86 человек, то есть 72 процента. За сутки скончались три человека: женщины в возрасте 80, 95 и 96 лет.

За сутки ввели 12 493 дозы вакцины, всего привиты 463 332 человека, курс вакцинации завершили 258 847 человек. Среди людей старше 70 не менее одной дозы вакцины получили 65,8 процента. Более 60 процентов людей старше 70 лет привиты во всех уездах кроме Ида-Вирумаа.