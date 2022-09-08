Эстония запрещает въезд россиян по любым шенгенским визам с 19 сентября

В полночь с 18 на 19 сентября Эстония закроет "внешнюю шенгенскую границу" для россиян независимо от того, какая именно страна выдала им туристическую визу. Об этом на пресс-конференции правительства Эстонии сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
По словам главы эстонской дипломатии, такое решение "эффективно поможет" снизить поток россиян, пересекающих границу. Министр также добавил, что принимаемая мера — это призыв к гражданам РФ: "Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады!"
Ограничения не распространяются на тех, кто приезжает для посещения родственников, а также "диссидентов" и обладателей вида на жительство.
Как отметил Рейнсалу, в ближайшее время аналогичное решение примут "другие страны региона".
На прошлой неделе министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Польши и Литвы опубликовали совместное заявление, в котором пообещали ограничить пересечение границы для граждан РФ, чтобы "решить неотложные проблемы общественной безопасности".
Эстония с 18 августа не впускает в страну россиян, которым сама ранее выдала туристическую визу. Также правительство республики серьезно запретило гражданам РФ и Беларуси получать документы для учебы в Эстонии и серьезно усложнило получение рабочих виз.