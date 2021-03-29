Эстония: женщина встретила у автобусной остановки стаю волков

В субботу утром ехавшая на машине на работу в Вильянди жительница волости Пыхья-Сакала Марью Роозилехт заметила вблизи автобусной остановки "Киле" минимум семерых волков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом пишет rus.postimees. Увидев издали стаю, которая переходила через дорогу, Роозилехт сбросила скорость. "Сначала я подумала, что это косули. Потом присмотрелась. Увидела хвосты, поняла, что это не могут быть косули. Когда я подъехала ближе, начала их считать. Я насчитала семерых, но я не знаю, может, их было и больше", — рассказала Роозилехт, по словам которой, некоторые могли уже скрыться в лесу и остаться незамеченными.

"Я живу в деревне Кыо и ехала со стороны Выхма на работу в Вильянди, — рассказала Sakala Роозилехт. — Перед автобусной остановкой "Киле" гравийная дорога поворачивает направо, я остановилась в конце этой дороги. Волки остались между мной и автобусной остановкой. Я их заметила около 8:50 утра. Похоже, они совсем не боялись машин. Один волк остановился и посмотрел на меня, почему я там остановилась и дальше не еду".

Животные, которые, по оценке Роозилехт, были взрослыми, были одного и того же серо-коричневого цвета, так что они, вероятно, не были стаей бродячих собак. "Они были очень красивые", — сказала Роозилехт.

Она сказала, что эта встреча вызвала в ней внутренний трепет. "Не то, чтобы я боялась, что они могут напасть, но это было настоящее переживание", — сказала она, добавив, что, к счастью, на улице уже было светло, поскольку в темноте пережить подобное было бы страшно.

Марью Роозилехт добавила, что в районе Кыо уже замечали как самих волков, так и их следы, но она не слышала, чтобы кто-нибудь рассказывал о нападениях волков на домашних животных.

Автобусная остановка "Киле" находится на шоссе Вильянди-Таллинн в нескольких километрах от Вильянди.

В прошлое воскресенье около половины второго ночи житель Мяннимяэ заснял на видео из окна своего дома большое животное, которое с большой вероятностью также было волком. Животное направилось в стороне заправки Circle K, но испугалось ехавшего по Рижскому шоссе автомобиля, поэтому оно свернуло с намеченного пути и убежало в сторону озера Вильянди.