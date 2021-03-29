Эстония: женщина встретила у автобусной остановки стаю волков

В субботу утром ехавшая на машине на работу в Вильянди жительница волости Пыхья-Сакала Марью Роозилехт заметила вблизи автобусной остановки "Киле" минимум семерых волков.
Об этом пишет rus.postimees. Увидев издали стаю, которая переходила через дорогу, Роозилехт сбросила скорость. "Сначала я подумала, что это косули. Потом присмотрелась. Увидела хвосты, поняла, что это не могут быть косули. Когда я подъехала ближе, начала их считать. Я насчитала семерых, но я не знаю, может, их было и больше", — рассказала Роозилехт, по словам которой, некоторые могли уже скрыться в лесу и остаться незамеченными.
"Я живу в деревне Кыо и ехала со стороны Выхма на работу в Вильянди, — рассказала Sakala Роозилехт. — Перед автобусной остановкой "Киле" гравийная дорога поворачивает направо, я остановилась в конце этой дороги. Волки остались между мной и автобусной остановкой. Я их заметила около 8:50 утра. Похоже, они совсем не боялись машин. Один волк остановился и посмотрел на меня, почему я там остановилась и дальше не еду".
Животные, которые, по оценке Роозилехт, были взрослыми, были одного и того же серо-коричневого цвета, так что они, вероятно, не были стаей бродячих собак. "Они были очень красивые", — сказала Роозилехт.
Она сказала, что эта встреча вызвала в ней внутренний трепет. "Не то, чтобы я боялась, что они могут напасть, но это было настоящее переживание", — сказала она, добавив, что, к счастью, на улице уже было светло, поскольку в темноте пережить подобное было бы страшно.
Марью Роозилехт добавила, что в районе Кыо уже замечали как самих волков, так и их следы, но она не слышала, чтобы кто-нибудь рассказывал о нападениях волков на домашних животных.
Автобусная остановка "Киле" находится на шоссе Вильянди-Таллинн в нескольких километрах от Вильянди.
В прошлое воскресенье около половины второго ночи житель Мяннимяэ заснял на видео из окна своего дома большое животное, которое с большой вероятностью также было волком. Животное направилось в стороне заправки Circle K, но испугалось ехавшего по Рижскому шоссе автомобиля, поэтому оно свернуло с намеченного пути и убежало в сторону озера Вильянди.