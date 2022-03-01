Эстонию посещают генсек НАТО Йенс Столтенберг и британский премьер Борис Джонсон

Эстонию во вторник посещают генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

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Во вторник во второй половине дня в Таллине будут находиться с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, главнокомандующий европейскими союзническими войсками НАТО (SACUER) генерал Тод Д. Уолтерс и председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, которые посетят военный городок в Тапа.

В программе визита Йенса Столтенберга встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, министром обороны Калле Лаанетом, командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и с военнослужащими подразделений НАТО, дислоцированных в военном городке в Тапа.

По данным госканцелярии, Тапа посетит и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который встретится с премьер-министром Каей Каллас и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.