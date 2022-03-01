Эстонию посещают генсек НАТО Йенс Столтенберг и британский премьер Борис Джонсон
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Эстонию во вторник посещают генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во вторник во второй половине дня в Таллине будут находиться с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, главнокомандующий европейскими союзническими войсками НАТО (SACUER) генерал Тод Д. Уолтерс и председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, которые посетят военный городок в Тапа.

В программе визита Йенса Столтенберга встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, министром обороны Калле Лаанетом, командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и с военнослужащими подразделений НАТО, дислоцированных в военном городке в Тапа.

По данным госканцелярии, Тапа посетит и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который встретится с премьер-министром Каей Каллас и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?