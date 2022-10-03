Жительница Ида-Вирумаа Галина Киселева 2 августа 2022 года опубликовала в социальной сети Фейсбук поздравление с днем ВДВ. „Я увидела у знакомой картинку и перепостила ее, приписав шуточное поздравление типа „Не купайтесь в фонтанах!" — рассказывает она. — Но вскоре меня вызвали в полицию, где сообщили, что за такое деяние может грозить 1200 евро штрафа!" Об этом пишет Delfi.ee.

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Галина — администратор в одной из групп в Фейсбуке. И 2 августа она решила поздравить мужчин с праздником.

„2 августа — день, которые помнят и отмечают многие мужчины нашей страны, независимо от национальности: День десантника. Зная, что мужчины всех поколений трепетно относятся к службе в армии, как студенты к студенческим годам, я шутливо поздравила их в социальной сети: „С праздником всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах!" — и поделилась картинкой, увиденной у другого человека, — рассказывает она. — Предварительно я бегло осмотрела картинку и не увидела ничего подозрительно-запретного: там были нарисованы мужчины в военной форме защитного цвета и в синих беретах. Поздравление предназначалось тем жителям Эстонии, которые служили. У меня муж тоже служил, и я знаю, как порой мужчинам бывает приятно повспоминать те времена".

Вскоре Галине позвонили из полиции и сказали прийти в отделение.

„10 августа меня вызвали в полицию и составили протокол о заслушивании, сообщили, что мое деяние подпадает под статью 151´1 Пенитенциарного кодекса: „Поддержка и оправдание международных преступлений", — описывает беседу женщина. — Мне сообщили, что на картинке есть запрещенная символика, и полиция возбудила делопроизводство о проступке. Когда я спросила, какая именно символика там запрещена, мне указали на цвета формы мужчин на картинке и на флаг внизу, который я даже не заметила. Я обратила на него внимание, только когда мне показала на него следователь".

Оказалось, цвета формы и флаг свидетельствовали о том, что на картинке были изображены российские десантники.

Галина объяснила, что не знала, что эту форму носят только российские военные и что сине-зеленый флаг относится к российским войскам, а никаких военных преступлений она не оправдывает. Она удалила пост прямо при следователе, ее показания записали и отпустили.

Дома женщина стала изучать вопрос и выяснила, что форма таких цветов есть не только у российских десантников.

„Их используют во многих странах, — делится наблюдениями Галина и показывает в подтверждение своих слов фотографии. — В том числе — украинские войска. Но у российских десантников, действительно, форма определенного оттенка. И это заметно, если знать и обращать на это внимание. В тот момент, когда я опубликовала это шуточное поздравление, я этих нюансов не знала. К тому же к поздравлению я прикрепила даже не фото, а рисованную картинку, и уж точно не всматривалась, какие там именно десантники и какого оттенка их форма. Я стараюсь в политику не лезть, и о России там не было ни слова, ни мысли".

Галина надеялась, что на этом ситуация исчерпана, но в конце августа ей снова позвонили и сказали прийти в полицию.

„Теперь была уже другая следователь, — вспоминает женщина, — которая сказала, что до этого меня только опросили, а теперь начальство сказало им меня наказать. Снова составили протокол, и там внизу добавили, что такую форму используют и в других странах, в том числе — в Украине. И что я поздравляла тех людей, которых призывали с территории Эстонии и которые до сих пор проживают на территории Эстонии. Следователь сказала, что она меня прекрасно понимает, но ей сказали меня наказать. Я спросила у следователя, какая именно символика еще в Эстонии запрещена. Она ответила, что они сами точно не знают, и настоятельно посоветовала мне обратиться в суд, чтобы прояснить этот вопрос".

Галина отмечает, что опубликовала это поздравление даже не в открытом доступе, а только в своей маленькой группе.

„Полиция начала делопроизводство о проступке для проверки обстоятельств публикации в социальной сети, — комментирует ситуацию веб-полицейский Идаской префектуры Олег Корнылев. — Целью делопроизводства было выяснить, поддерживает ли человек, сделавший публикацию, агрессию РФ. Решение до сих пор не принято, поэтому здесь полиция не может давать дополнительные комментарии".

На вопрос, где же все-таки можно посмотреть список запрещенной в Эстонии символики, в полиции ответили: „Конкретного списка нет. Каждый случай рассматривается индивидуально — исходя из того, что свои поступком хотел сказать человек".