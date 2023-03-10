Эстонская Полиция безопасности задержала лидера движения Koos Айво Петерсона
Foto: Delfi.ee/Kiur Kaasik

Полиция безопасности (КаПо) задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики, в том числе лидера движения Koos Айво Петерсона, сообщает Err.ee.

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Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон. Имена двух других лиц пока не разглашаются.

Первоначальные процессуальные действия в отношении всех трех лиц все еще продолжаются.

Айво Петерсон, лидер движения "Koos/Вместе", баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент Эстонии) по списку Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа и получил там 3969 голосов. Этого не хватило, чтобы попасть в парламент.

Петерсон неоднократно выступал с заявлениями в поддержку действий России, а также недавно посетил оккупированные РФ регионы Украины.

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