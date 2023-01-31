Эстонская православная церковь Московского патриархата сообщила, что запланированный на 22 февраля в кафедральном Александро-Невском соборе молебен в рамках акции "Вместе за мир" не состоится. В специальном заявлении, опубликованном на сайте ЭПЦ МП, говорится, что церковь стала "жертвой политической провокации", устроенной прокремлевским движением KOOS ("Вместе").

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"Мы считали, что к нам пришли активные граждане, которые хотели дать посыл — призвать к молитве о мире — из самых добрых побуждений. Церковь не участвует в политике и не всегда может оценить политические последствия и политическую деятельность некоторых безответственных деятелей", — говорится в заявлении.

Накануне в соцсетях распространилась видеозапись, в которой митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений вместе с представителями движения KOOS ("Вместе") призывает верующих принять участие в совместной молитве в кафедральном соборе Таллина 22 февраля в рамках акции "Вместе за мир". KOOS ранее неоднократно выступало в поддержку политики Кремля, отмечает ERR. Вице-канцлер МВД Эстонии Райво Кюйт срочно вызвал митрополита Евгения для получения объяснений, заявление ЭПЦ МП было опубликовано еще до встречи.

"Во всех приходах ЭПЦ возносились и будут возноситься за богослужениями прошения о скорейшем прекращении кровопролития и восстановлении мира на многострадальной украинской земле. В преддверии трагической даты — годовщины со дня начала войны — мы хотели призвать верующих усилить молитвы. Однако свои действия деятели движения KOOS с нами не согласовали, и о запланированной движением KOOS акции у стен парламента мы ничего не знали и никакого отношения к ее проведению не имели. Вероятно, это была спланированная политическая провокация", — сообщили в ЭПЦ МП.

Сегодня ЭПЦ МП заявила об отмене молебна, а также закрытии кафедрального Александро-Невского собора в течение утра 22 февраля во избежание провокаций.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что участие ЭПЦ МП в политической кампании недопустимо, и выразил надежду, что этот посыл был услышан и церковь сделала выводы. "Мероприятие отменяется, церковь будет в этот день закрыта, это было самое важное, чего мы хотели. Чтобы не было вмешательства в политику. Чтобы перед годовщиной независимости республики (ее празднуют в Эстонии 24 февраля — прим. Delfi) не было деятельности, которая может стать здесь причиной конфликта и как-то расколоть общество", — цитирует ERR главу эстонского МВД.

По словам Ляэнеметса, он не может оценить искренность заявления митрополита. "Я как министр внутренних дел должен следить за тем, чтобы не было провокаций, возможного вмешательства в выборы (новый состав эстонского парламента изберут в марте — прим. Delfi), особенно со стороны институтов и людей, связанных с Россией", — пояснил чиновник.