Эстонские истребители нарушили воздушное пространство Финляндии
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Самолеты ВВС Эстонии в понедельник нарушили воздушную границу Финляндии, сообщили финские СМИ. Генштаб Сил обороны подтвердил данную информацию.

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Сообщается, что 1 ноября в 14.02 по местному времени два используемых эстонскими ВВС реактивных самолета L-39 из-за человеческой ошибки во время поворота отклонились в воздушное пространство Финляндии к югу от острова Уте. Инцидент произошел над международными водами, когда эстонские самолеты участвовали в учениях по сотрудничеству с военным кораблем союзников. Нарушение воздушной границы длилось менее минуты.

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило в Twitter, что обратилось в посольство Эстонии в Хельсинки и попросило объяснений. Пограничная служба Финляндии также начала предварительное расследование инцидента.

ВВС Эстонии начали дознание, чтобы определить причины инцидента. Посол Эстонии в Финляндии выразил сожаление Министерству иностранных дел Финляндии по поводу инцидента и подтвердил, что Эстония после дознания примет меры для предотвращения подобных инцидентов.

Военно-воздушные силы регулярно организуют тренировочные полеты и совместные учения с эстонскими и союзными подразделениями.

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LETA

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LETA

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