Эстонские консерваторы: массовая иммиграция беженцев грозит уничтожить национальную самобытность

Совет оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) назвал неприемлемой проводимую, по мнению партии, Центристской партией и Партией реформ политику массовой иммиграции, ведущей, как считают в EKRE, к снижению уровня зарплат жителей Эстонии и к уничтожению национальной самобытности.

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"Планы нынешнего правительства продлить право на работу находящихся в Эстонии на основании годового разрешения на работу еще на два года, а также снизить требование зарплаты с нынешней средней до 0,8 от средней по Эстонии радикально меняет и без того уже открытую и сокращающую долю эстонцев в стране политику иммиграции", — заявил совет EKRE по итогам состоявшегося в субботу заседания.

Консерваторы подчеркнули, что у них вызывает недоумение, когда в ситуации, где количество беженцев от войны из Украины — на сегодня их уже более 25 000 человек — уже превышает способность государства предложить им помощь, правительство, резко увеличивая приток дешевой рабочей силы, планирует придать волне иммиграции еще больший импульс.

"Предпринимаемые правительство шаги особенно циничны, если учесть, что для беженцев из Украины вовсе не нужно смягчать правила трудовой иммиграции. Беженцы от войны получают вид на жительство в Эстонии автоматически и у них появляется право получать услуги и устраиваться на работу на равных основаниях с постоянными жителями. Вносимые правительством изменения ни в коей мере не увеличивают возможности трудоустройства бежавших от войны украинцев. В то же время, от смягчения ограничений на иммиграцию выигрывают работодатели, рассчитывающие на "рабскую рабочую силу", — отмечается в заявлении EKRE.

"Государственная политика, способствующая современному "рабовладению", не только аморальна, но и грозит скорым замедлением роста зарплат, снижением производительности экономики Эстонии, ростом безработицы и бедности населения. В Эстонии на сегодня уже почти 45 000 безработных, количество людей, живущих в условиях относительной нищеты превышает четверть миллиона человек. Приток зарубежной рабочей силы сопровождается все большим оттоком людей из Эстонии. Вспомните, как в предыдущее десятилетие в период экономического кризиса в результате некомпетентной политики Партии реформ из Эстонии уехали почти 100 000 человек", — заявил совет EKRE.

По оценке партии, массовый завоз в Эстонию дешевой рабочей силы приведет к тому, что эстонцы останутся на своей земле в меньшинстве, и это в ситуации, когда уже сейчас доля неэстонцев составляет почти треть населения страны.

"За последние годы в Эстонию приехало жить из восточных славянских стран и из Азии и Африки на 4000-5000 человек больше, чем уехало. Вдобавок, у нас уже сейчас зарегистрировано несколько десятков тысяч так называемых сезонных работников, часть из которых собирается осесть в Эстонии. Если нынешний уровень рождаемости останется прежним, если намечаемые правительством изменения и наращивающий позитивное миграционное сальдо прием украинских беженцев удвоится, то мы на свой земле превратимся в национальное меньшинство уже через несколько десятков лет", — предостерег совет EKRE в своем заявлении.

Партия считает, что недопустимо позволять правительству проводить политику, ведущую к обнищанию народа и смене национального состава населения, продвигающую интересы отдельных предпринимателей, строящих свой бизнес на дешевой завозной рабочей силе. По мнению партии, правительство должно отстаивать сохранение национального государства, бороться за зажиточность жителей Эстонии.

"Мы призываем общественность оказать давление на правительство, чтобюы оно отказалось от содействия импорту дешевой рабочей силы. Мы предлагаем остановить иммиграцию в Эстонию из любых третьих стран хотя бы до тех пор, пока наше общество занимается оказанием помощи беженцам от войны", — завершило свое воззвание руководство EKRE.