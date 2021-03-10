Эстонские медики готовятся ввести высший уровень ЧС из-за коронавируса

Кризисный штаб Департамента здоровья Эстонии ведет подготовку к объявлению в медицинской системе третьего, самого высокого уровня чрезвычайной ситуации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

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"Перевод медицинской системы на этот уровень работы стал бы первым подобным случаем в Эстонии. Это может потребоваться, если число госпитализированных с коронавирусом достигнет 1 500 человек", — сообщил в среду порталу телерадиовещания ERR глава департамента Юллар Ланно.

По его словам, если сегодня в больницы поступает 80-100 больных в день, то за десять дней в больницах окажется тысяча больных. "Сегодня у нас есть около тысячи мест, так что очень много времени на раздумья не остается. Если число больных достигнет примерно 1 500, то, по всей вероятности, это решение придется принять", — сказал Ланно.

Уже сейчас составляются инструкции, на основании которых медики начнут решать, кто получит медицинскую помощь, а кому в ней можно отказать. Если еще в понедельник в машине скорой было три человека, то со вторника, 9 марта, разрешено ездить вдвоем.

При чрезвычайной ситуации третьего уровня полностью приостанавливается плановое лечение, и больницы оказывают только неотложную помощь.

Ранее министр здравоохранения Эстонии Танель Кийк заявил, что страна рассмотрит возможность обратиться за помощью к Латвии и Финляндии в том случае, если показатели заболеваемости продолжат рост и число нуждающихся в госпитализации людей будет превышать возможности эстонских больниц. По словам Кийка, он обсуждал этот вопрос с главой латвийского Минздрава Даниэлем Павлютсом, и тот пообещал, что Латвия при необходимости поможет Эстонии в борьбе с коронакризисом и может разместить у себя ковид-больных из соседней страны.