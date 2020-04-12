Эстонские пограничники задержали нарушителя, который ездил в Латвию за пивом

В Валгамаа эстонские пограничники задержали мужчину, который на своем внедорожнике выехал по лесной дороге в Латвию, а через некоторое время тем же путем вернулся.

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На выходных пограничники обнаружили движение джипа у эстонско-латвийской границы в Валгамаа. Машина ехала по узкой лесной тропе из Эстонии в Латвию там, где пересечение границы не допускается. Примерно час спустя тот же джип по той же лесной дороге незаконно пересек границу из Латвии обратно в Эстонию, сообщила в воскресенье BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Пограничники остановили автомобиль и задержали в качестве подозреваемого в незаконном пересечении границы находившегося за рулем 33-летнего мужчину. В машине у него были две коробки купленного в Латвии дешевого пива.

"Объяснения водителя приняты, но у него не было ни одной веской причины для нарушения границы", — сказал начальник пограничного бюро Меэлис Саарепуу.

Задержанный знал, что пограничный контроль временно восстановлен и границу пересекать нельзя. Он знал также, что возвращение в Эстонию влечет за собой обязанность две недели оставаться дома.

"Жаль, что поведение некоторых людей ведет к затягиванию кризиса. Нарушение границы привело к уголовному делу в отношении этого человека, и в результате стало ясно, какую цену должен заплатить мужчина за свое бездумное поведение и два ящика пива", — сказал Саарепуу.

После временного восстановления пограничного контроля эстонско-латвийскую границу разрешается пересекать только через временно предусмотренные для этого погранпункты в Валге, Мурати, Лилли и Икле.

Пересечение границы между предусмотренными погранпунктами может в зависимости от ситуации повлечь за собой ответственность в уголовном порядке.