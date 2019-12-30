Эстонский активист, арестованный за беспорядки у “Бронзового солдата”, вошел в руководство ДНР

Дмитрий Линтер - гражданин Эстонии и бывший житель Таллина, арестованный за организацию беспорядков у “Бронзового солдата” в 2007 году, - стал заместителем главы исполкома правящей партии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщает портал rus.DELFI.ee.

Линтер является одним из четырех активистов движения “Ночной дозор”, арестованных в 2007 году за организацию беспорядков в центре Таллина у монумента павшим советским воинам “Бронзовый солдат”. Активисты были оправданы судом.

По данным издания “Спектр”, Линтер в конце 2019 года стал заместителем руководителя Центрального исполкома по организационным вопросам общественного движения ”Донецкая республика” (ОДДР).

Источники издания утверждают, что Линтер живет в Донецке с весны 2019 года, но всё это время сам публично старался не связывать свое имя с ДНР. Например, он не афиширует свой новый статус в социальных сетях.

В Донецке запрещены политические партии и невозможно зарегистрировать новые общественные организации, отмечает “Спектр”. У ОДДР абсолютное большинство в народном совете, а все сотрудники офиса главы ДНР, члены правительства и главы городов в обязательном порядке должны быть членами ОДДР. Членами движения является больше 10% населения ДНР. Именно поэтому издание считает, что Линтера можно отнести к высокому руководству самопровозглашенной республики.