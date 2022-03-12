Эстонский игрок выиграл в EuroJackpot 457 490 евро

В пятницу в результате розыгрыша Eurojackpot эстонский игрок выиграл по схеме 5+1 сумму 457 490,60 евро.
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Выигрышный билет был приобретен через интернет.
Помимо игрока из Эстонии такую же сумму выиграли еще пять человек — участники лотереи в Италии, Германии, Финляндии и Дании.
Главный приз остался неразыгранным — предполагаемый джекпот на следующей недели составит уже 89 млн евро.
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